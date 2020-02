Uomini e Donne: Martina Nasoni critica Daniele Dal Moro

Martina Nasoni, ex vincitrice della scorsa edizione del Grande Fratello, ha detto la sua, ancora una volta su Daniele Dal Moro, suo ex fidanzato e attualmente nuovo tronista. La ragazza è stata intervistata per il programma radiofonico ‘Non succederà più’ e dopo alcuni momenti di titubanza si è scagliata contro Dal Moro.

MARTINA NASONI CONTRO DANIELE DAL MORO – La ragazza ha dichiarato che non si sarebbe mai aspettata la partecipazione di Daniele Dal Moro in un programma simile. Ha poi sostenuto: Non è normale. Per come si è sempre definito anche con me, per la persona che ha sempre rivendicato di essere… che sarebbe stato un percorso fuori dai suoi canoni, ideale! Diceva che lui era una persona un po’ particolare, che aveva bisogno di tempo… Quando uscirono degli articoli che riguardavano me sono stata insultata e criticata da lui. Ho trovato un po’ di incoerenza!”.

MARTINA NASONI: ‘CERTE COSE POTEVA RISPARMIARSELE’ – “Un po’ spocchioso, c’è stata una sorta di arroganza che ha avuto nei tuoi atteggiamenti… Credo che il tuo papà la pensa come me!”. “Diciamo che sì, certe cose se le poteva anche risparmiare!”. Infine per quanto riguarda il trono: “ad oggi lo farei, assolutamente! Fuori uno dentro l’altro”.