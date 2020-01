Uomini e Donne: Martina Nasoni farà delle dichiarazioni importanti su Daniele Dal Moro?

Martina Nasoni, vincitrice dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello’ ha pubblicato una Instagram stories nella quale spiega di dover fare delle importanti rivelazioni circa Daniele Dal Moro. Intanto lei si trova a Firenze, ma come mai proprio lì? Un viaggio di piacere o con altri scopi? Per ora non ci è dato ancora saperlo, ma scopriamo quanto ha dichiarato Martina.

MARTINA NASONI E DANIELE DAL MORO – UNA STORIA D’AMORE CONCLUSA – Tra Marina Nasoni e Daniele Dal Moro la storia d’amore nata all’interno della casa più spiata d’italia si è conclusa da un po’. Certo non era un segreto che tra i due le cose fossero difficoltose a causa dei loro caratteri contrastanti. La ragazza, tra l’altro, si è mostrata perplessa quando ha saputo che Daniele parteciperà come tronista al programma Tv Uomini e Donne.

DANIELE DAL MORO: NUOVO TRONISTA – Come abbiamo appena dichiarato Daniele Dal Moro sarà il nuovo tronista. La redazione e la stessa Maria De Filippi confidano molto in lui e credono, secondo quanto dichiarato che abbia grande potenziale per ravvivare l’animo della trasmissione. E voi cosa ne pensate, vi piace? In ogni caso la puntata nella quale verrà presentato lui non è ancora andata in onda. Nel frattempo Martina, sua ex, ha dichiarato che sta attendendo proprio la messa in onda per fare delle importanti dichiarazioni sul suo conto. Insomma cosa riguarderà ciò che ha da dire Martina? La ragazza ha poi aggiunto che nonostante le sembrerà molto strano e quasi assurdo vedere un suo ex avere a che fare con altre ragazze in tv e approcciarsi con loro non scenderà mai le scale di ‘Uomini e Donne’ per lui. Siete d’accordo con lei?