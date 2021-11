Uomini e Donne, Matteo e Noemi non si sono lasciati: “Alti e bassi come in tutte le coppie”

L'ex tronista mette le cose in chiaro dopo le voci circolate in queste ore

Matteo Fioravanti e Noemi Baratto sono una delle ultime coppie uscite dal dating show Uomini e Donne. La loro scelta ha fatto sognare molti telespettatori del programma ma chiaramente non sono mancati gli scettici che non credono alla buona fede della ragazza. In queste ore, sono circolate parecchie voci circa un’ipotetica crisi, dopo nemmeno un mese di relazione.

Aria di crisi? No!

Come vi abbiamo anticipato a inizio articolo, in queste ore sta circolando una voce circa una crisi prematura tra Noemi e Matteo. Insomma, una presunta crisi che andrebbe ad avvalorare la tesi di alcuni telespettatori, ovvero quella che i due non si amano davvero. Tuttavia, ieri sera l’ex tronista ha spiegato tramite delle Instagram stories che in realtà queste voci sono bufale vere e proprie.

“Volevo tranquillizzare tutti quelli che ci seguono e dirvi che io e Noemi non ci siamo lasciati. Assolutamente. Come in tutte le coppie nate da poco ci stiamo conoscendo. Ci sono degli alti e dei bassi com’è giusto che sia in una relazione. Quindi ci stiamo anche dando del tempo per darci delle risposte e magari andare avanti” ha detto Fioravanti.

Non è tutto rose e fiori

La coppia, quindi, non ha affatto concluso la relazione ma di certo non è tutto rose e fiori, stando a quanto dichiara Matteo. Tuttavia, da entrambi c’è la voglia di conoscersi e andare avanti, il sentimento non manca di certo. Inoltre, l’ex tronista ha spiegato il motivo per il quale la coppia non trascorre molto tempo insieme: “Impegnati tra studio e lavoro”.

Noemi, d’altra parte, non ha ancora commentato la vicenda ma i fan della coppia possono stare tranquilli: i due stanno ancora insieme per adesso, vedremo cosa riserverà il futuro.