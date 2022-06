Uomini e Donne, Matteo e Valeria stanno prendendo in giro i fan? Le ultime segnalazioni

Sebbene l’ultima edizione di Uomini e Donne si sia conclusa da più di un mese, una coppia sta facendo parecchio discutere nelle ultime settimane. Si tratta di Matteo Ranieri e Valeria Cardone, protagonisti di recenti segnalazioni.

COPPIA FAKE? – Fin dall’inizio della loro love-story fuori dal dating-show, Matteo e Valeria sono spesso finiti al centro delle chiacchiere. Negli ultimi giorni è stata duramente criticata l’assenza dell’ex tronista al compleanno della fidanzata. Il motivo? Un viaggio in camper con la sua famiglia, in Inghilterra e Scozia, che lo terrà lontano dall’Italia per un mese.

A lanciare la notizia è stata Deianira Marzano, a cui poi è seguita la conferma di Ranieri. L’esperta di gossip, inoltre, ha recentemente condiviso l’ultima segnalazione giuntale sulla chiacchierata coppia. Stando a quanto emerso, i due ex protagonisti di Uomini e Donne starebbero prendendo in giro i fan.

Sempre secondo questa segnalazione, quindi, Matteo e Valeria non sarebbero mai stati insieme. Una volta usciti dallo studio del programma di Maria De Filippi, i due ragazzi avrebbero finto di intraprendere una storia d’amore per visibilità sui social. Ad avvalorare tale tesi sarebbero le prime sponsorizzazioni che l’ex corteggiatrice ha iniziato a fare su Instagram.

Questa segnalazione ha ovviamente spiazzato non solo i fan della coppia, ma anche il pubblico di UeD. Ad avvalorare questa segnalazione è anche il silenzio da parte dei due diretti interessati, che non hanno smentito non solo questo rumor, ma anche quelli che li vedrebbe single da un po’.