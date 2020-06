Uomini e Donne, Matteo Guidetti sta ancora superando la scelta di Sara Shaimi e fa una confessione sul trono

A causa dell’epidemia Coronavirus, diversi programmi della Mediaset sono stati completamente stravolti o addirittura sospesi. Anche Uomini e Donne, storico dating show di Maria De Filippi, ha subito una battuta d’arresto prima di tornare per le ultime puntate finali che precedono le vacanze estive.

Alcuni troni, infatti, sono stati lievemente posticipati, tranne quello di Giovanna Abate, la quale è stata protagonista di un nuovo format assieme a Gemma Galgani. Sara Shaimi, Carlo Pietropoli e Daniele Dal Moro hanno atteso pazientemente il loro turno fino al giorno delle scelte. Daniele ha deciso di abbandonare la trasmissione ma gli altri due tronisti hanno deciso di concludere questo percorso.

In particolare, Sara Shaimi ha scelto Sonny, il quale concorreva contro Matteo Guidetti. Due ragazzi totalmente differenti ai quali la tronista romana si era particolarmente affezionata. Alla fine la scelta è caduta sul tenebroso Sonny, non visto particolarmente di buon occhio dal pubblico di Maria.

MATTEO GUIDETTI FA UNA DICHIARAZIONE SUL TRONO – La non scelta, Matteo Guidetti, è stata intervistata da Uomini e Donne Magazine. Il ragazzo, in particolare, ha parlato della sua delusione che ancora oggi sta cercando di dimenticare. Non è stato facile per Matteo vedere Sara chiamare Sonny “amore” ma sta cercando di farsene una ragione.

Nonostante il malessere generato dalla situazione, Guidetti ha fatto una dichiarazione sul ruolo da tronista. Il giornalista ha chiesto a Matteo se fosse d’accordo nel diventare tronista, tra l’altro uno dei desideri del pubblico del dating show stando a quanto si legge sui social. Il ragazzo ha detto sinceramente di non essere ipocrita e che accetterebbe la proposta qualora gli venisse chiesto. Vi piacerebbe Matteo Guidetti sul trono?