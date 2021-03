Uomini e Donne: Matteo Ranieri interviene sulla fine della storia con Sophie Codegoni

E’ ufficialmente finita la storia d’amore nata all’interno del programma Uomini e Donne, tra la tronista Sophie Codegoni e il suo corteggiatore Matteo Ranieri. Sophie ha fatto un video nel quale spiega, in lacrime, le sue motivazioni. Nelle ultime ore ha deciso di intervenire anche Matteo.

LA VERSIONE DI MATTEO – Matteo dunque ha deciso di intervenire sulla questione e di spiegare per quale motivo la storia con Sophie sia naufragata così presto. Sono trascorse, infatti, solo poche settimane, dall’uscita dal programma.

Ebbene, pare che tra i due ci fosse una sorta di incompatibilità caratteriale. Inoltre, una volta usciti fuori, si sono resi conti di avere due visioni della vita diverse, anche e soprattutto per quanto riguarda il futuro. Tutto ciò nella trasmissione non era venuto fuori.

Dunque i due hanno deciso di lasciarsi di comune accordo e pare che non provino rancore l’uno per l’altro, anzi, nonostante Sophie fosse visibilmente dispiaciuta e in lacrime nel video da lei stessa pubblicato. E’ assolutamente eliminata ogni notizia di un presunto tradimento, che non c’è stato affatto.

LA MAMMA DI SOPHIE INTERVIENE – I due però si sono lasciati davvero molto presto dalla fine della trasmissione e per questo motivo il pubblico non li ha ancora perdonati, convinti che abbiano finto e abbiano solo preso in giro la redazione. Per questo motivo Sophie è stata molto insultata.

Proprio leggendo le parole più dure è intervenuta la mamma che non ha potuto tacere. Ha ribadito a coloro che la offendono continuamente con parole pesanti di farsi un esame di coscienza. Per vedere il suo post clicca qui.