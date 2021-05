Uomini e Donne: Mattia Marciano ha una nuova fidanzata

Mattia Marciano è stato un corteggiatore e poi un tronista nel programma pomeridiano più amato di sempre: Uomini e Donne. Il ragazzo è stato sempre molto apprezzato dal pubblico, vedendolo una persona sincera e realmente intenzionata a conoscere una ragazza che sarebbe potuta diventare l’amore della sua vita.

In seguito al suo percorso a Uomini e Donne come tronista scelse Vittoria Deganello, con la quale intraprese una relazione durata un po’ di tempo. Non molto però, perché i due si sono definitivamente lasciati e adesso pare non abbiano più contatti. Dopo di lei ha avuto diverse storie, ma pare che non siano state niente di importante.

In seguito ha avuto anche una relazione con Angela Nasti, molto prima che lei diventasse tronista sul trono di Uomini e Donne. Da qualche anno però è single. Ha fatto sapere a tutti che da poco festeggia un anno d’amore con la sua nuova fidanzato, prima di questo suo messaggio nessuno aveva idea della sua possibile frequentazione, ma pare che sia innamoratissimo.

MATTIA MARCIANO: LA NUOVA FIDANZATA, FA SUL SERIO? – Sono da poco circolate alcune voci su una presunta nuova relazione di Mattia Marciano. Il ragazzo pare faccia sul serio, e sembra essere disposto ad intraprendere una relazione stabile con questa nuova ragazza. Si tratta di una ragazza napoletana come lui di 24 anni. Il suo nome è Camilla Fardella.

A dichiarare questa nuova storia d’amore è stato Mattia stesso sul suo profilo Instagram, dove ha pubblicato una foto che lo ritrae abbracciato alla fidanzata. “Un anno di noi. Grazie di esserci sempre”.