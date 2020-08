Uomini e Donne, Mattia Marciano ha una nuova fidanzata

Mattia Marciano, ex tronista di Uomini e Donne, ha ritrovato l’amore e lo ha annunciato sul suo profilo Instagram. Il dentista napoletano ha passato un periodo da single ma, a quanto pare, è tornato ad amare di nuovo.

LA NUOVA FIDANZATA – Marciano ha pubblicato un dolce scatto su Instagram al mare assieme alla sua nuova fidanzata, Camilla. Di lei non si sa molto e Mattia ha deciso di non rivelare troppe informazioni; per ora sappiamo che è una personal trainer e molto probabilmente condividono la regione di appartenenza. L’ex tronista sembrerebbe molto innamorato e nella descrizione della foto scrive: “Le parole le lascio alla foto… Io non sono bravo”.

I VECCHI FLIRT? – Se della nuova fidanzata si sa poco e niente, le vecchie storie d’amore di Mattia sono abbastanza note. La prima, sicuramente la più famosa, è quella intrapresa negli studi di Uomini e Donne con Vittoria Deganello. Da subito si era creata una chimica non indifferente, infatti alla fine del percorso, il tronista napoletano scelse proprio lei.

Tuttavia, Mattia Marciano è stato chiacchierato per altre frequentazioni, come il flirt con Victorija Mihajlovic, figlia dell’allenatore Sinisa e successivamente con la Miss Italia 2019, Carolina Stramare. I diretti interessati non si sono mai pronunciati sulla storia, ma a quanto pare la frequentazione ci fu eccome.

LA STORIA CON CAROLINA STRAMARE – A novembre 2019 iniziarono a girare delle voci su un possibile flirt con Carolina Stramare. Secondo alcuni, la relazione iniziò con il botto e con tutti i presupposti positivi ma, ad un certo punto, calò il silenzio. Successivamente a marzo, Carolina, in un’intervista per Grazia, dichiarò di essere single.