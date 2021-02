Uomini e Donne, Maurizio Guerci avvistato con una storica nemica di Gemma Galgani

Maurizio Guerci l’abbiamo conosciuto in questa nuova edizione di Uomini e Donne per aver corteggiato Gemma Galgani, storica dama torinese del parterre femminile. I due hanno avuto un’intensa frequentazione, sancita da una serata romantica in cui la coppia ha avuto dei rapporti intimi. Tuttavia, Maurizio Guerci non solo ha abbandonato il programma, ma è stato anche pizzicato con una storica nemica di Gemma.

IL RAPPORTO TRA GEMMA GALGANI E MAURIZIO GUERCI – Maurizio e Gemma hanno iniziato a frequentarsi con il presupposto di iniziare una vera e propria storia d’amore. La dama torinese credeva di aver trovato finalmente l’uomo giusto, dopo tanta sofferenza e diversi anni passati in studio, ma purtroppo non è andata così. Ad un certo punto, Maurizio Guerci non si è più sentito di continuare questa frequentazione.

Ovviamente la reazione di Gemma non è stata positiva, la donna ci è rimasta molto male poiché credeva fermamente che l’uomo provasse emozioni e sentimenti nei suoi confronti. Come se non bastasse, l’uomo ha abbandonato il programma a causa di impegni di lavoro che non gli permettevano di raggiungere Roma per le registrazioni.

MAURIZIO CON LA STORIA NEMICA DI GEMMA – Maurizio Guerci ha cinquant’anni e vive a Bagnolo San Vito, cittadina lombarda in provincia di Mantova, molto vicina a dove vive Barbara De Santi, ex dama di Uomini e Donne e storica nemica di Gemma Galgani. I due si sono incontrati e pare che abbiano avviato una conoscenza. Sul profilo di Barbara, infatti, poco fa sono comparse delle foto assieme all’uomo, che sicuramente faranno rimanere malissimo Gemma.

Inoltre, la donna ha spiegato di essere andata nel paese di Maurizio per scoprire se avesse già una donna, come sostenuto in studio sia da Gemma che da Armando Incarnato. “Finalmente” ha scritto l’ex dama in uno degli scatti pubblicati. “Per mia fortuna, Maurizio è single…issimo” ha chiosato, lasciando intendere di essere interessata all’uomo. Come reagirà Gemma Galgani?