Uomini e Donne, Michele Dentice debutta come attore sul set di Gomorra

Michele Dentice l’abbiamo conosciuto a Uomini e Donne, quando partecipò al programma in veste di cavaliere del trono over. L’uomo avviò una frequentazione con Roberta Di Padua, tuttavia, la donna ha ripreso la sua storia con Riccardo Guarnieri. Dentice, infatti, ad oggi ha cambiato vita e ha realizzato un grande sogno.

MICHELE DENTICE ATTORE – In queste ultime ore, l’ex cavaliere ha pubblicato su Instagram una foto sul set di Gomorra. A quanto pare, l’uomo è entrato a far parte del cast, anche se non sappiamo in che ruolo. Ecco cosa ha scritto Michele in occasione della notizia su Instagram.

“Ciak, si gira Gomorra! Se da bambino mi fossi scritto una storia, la storia più bella che mi potessi immaginare, l’avrei scritta come effettivamente mi sta accadendo”. Insomma, un grande sogno che si è finalmente realizzato, nonostante i momenti difficili.

SU ROBERTA DI PADUA – In una vecchia intervista a Uomini e Donne Magazine, Michele spiegò il suo rapporto con la dama. “Ho provato ad avere un rapporto con Roberta e a portarlo avanti a piccoli passi, ma lei, pur parlando di sentimenti, secondo me non provava nulla. La conferma l’ho avuta il giorno in cui ho deciso di lasciare il programma: se Roberta avesse davvero provato qualcosa per me, avrebbe fatto un gesto per dimostrarlo, mi avrebbe detto quantomeno una parola di conforto. E’ stata impassibile, non ha mosso un dito, è stata fredda” dichiarò.

“Non ho avuto alcuna frequentazione fuori dallo studio. Lo ripeto perché voglio che sia chiaro: ho messo fine alla conoscenza con Roberta perché non c’erano i presupposti per andare avanti” ha chiarito l’uomo, il quale ha invitato i suoi follower a non credere alle voci.