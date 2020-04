Uomini e Donne, momento difficile per la famiglia Valli-Fantini

A causa dell’emergenza Covid-19, sono tante le persone che hanno dovuto rimandare, se non cancellare, gli impegni presi in passato. Matrimoni, compleanni, battesimi, funerali e nascite, tutti questi eventi hanno in comune una cosa: la persona in questione è sola.

Lo sa bene Beatrice Valli, ormai agli sgoccioli del parto: l’ex protagonista di Uomini e Donne, darà alla luce una splendida bambina (Azzurra) ma la sua famiglia non sarà con lei a causa delle misure restrittive del governo. Il padre Marco Fantini potrà assistere al parto solo per pochi minuti, dopodiché anche lui dovrà abbandonare l’ospedale. Insomma, un momento così bello ma molto difficile.

BEATRICE VALLI RISPONDE ALLE DOMANDE DEI FOLLOWER – Beatrice, sempre molto social, ha risposto ad alcune domande dei suoi fan ovviamente preoccupati per lei. Con un gran sorriso, che da sempre la contraddistingue, la compagna di Marco Fantini ha spiegato al meglio la situazione.

“Sarà durissima anche perché non è un momento facile per nessuno e non sarei serena e felice come vorrei. Purtroppo non potrà venire nessuno se non il compagno, ma solo dieci minuti, dopo la fine del parto” ha spiegato Valli, sicuramente con un velo di malinconia, pensando anche alla madre e, in generale, ai parenti che non potranno vedere la bimba appena nata.

Per quanto riguarda il matrimonio con Marco Fantini, invece, l’evento è stato rimandato a data da destinarsi: “È un momento tragico e non bello e semplice per nessuno. Non ci sentiamo ora di lavorare sul nostro matrimonio in un momento così difficile. Avremo tempo”.