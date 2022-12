Uomini e Donne, momento difficile per Ludovica Valli e sua figlia: “Piangevo insieme a lei”

Ludovica Valli, ex protagonista di Uomini e Donne e Temptation Island, si è lasciata andare ad un lunghissimo sfogo sui social a causa di alcuni momenti di paura e preoccupazione per lei e sua figlia. La giovane influencer si trovava a Dubai quando ha iniziato a stare male e ha spiegato ai suoi follower tutto quello che è accaduto.

Momenti di apprensione per Ludovica Valli e sua figlia

Tutto è iniziato a Dubai, quando ad un certo punto Ludovica si è sentita male con dolori lancinanti in tutto il corpo e febbre. Poco dopo anche la piccola Anastasia ha iniziato ad accusare problemi ed è per questo che la Valli è stata costretta a tornare in Italia. Prima di tornare a casa, però, le due sono finite in ospedale poiché avevano forti dolori, febbre, tosse e mal di gola. Entrambe con gli stessi sintomi.

In ospedale, tra ansia e paura, le due sono state sottoposte al tampone per il Covid e fortunatamente sono risultate negative. Il medico a Dubai ha prescritto loro una terapia che purtroppo non ha affatto migliorato la situazione, per questo tutta la famiglia è tornata in Italia.

A quel punto, la giovane ha pubblicato delle foto con delle scritte per aggiornare i follower. In sostanza, la Valli ha raccontato che il viaggio è stato terribile, le due continuavano a stare male con febbre, tosse, mal di gola. “Non vi dico che strazio vederla così, piangevo insieme a lei ieri. Mi sono sentita così impotente, inutile” ha scritto su Instagram Ludovica.

Ma non è finita qui, perché la Valli dopo qualche ora ha cominciato ad avere un fortissimo dolore all’orecchio. Il dolore è stato molto forte, così forte che ad un certo punto la giovane ha ammesso di non sentirci più da un lato. A quel punto Ludovica si è recata dall’otorino, il quale le ha prescritto una nuova terapia a causa della membrana dell’orecchio completamente infiammata.

AGGIORNAMENTO: anche Gianmaria Di Gregorio, padre della piccola e compagno di Ludovica, ha accusato gli stessi sintomi.