Uomini e Donne, Monica Cudia su Armando Incarnato: “Frequentarlo? Mai dire mai”

Monica Cudia l’abbiamo conosciuta durante il trono di Federico Dainese a Uomini e Donne. La giovane, tuttavia, si è fatta notare anche da Armando Incarnato, il quale ha espresso interesse nei suoi confronti. Successivamente, dopo aver rifiutato il corteggiamento di Armando, la donna si è autoeliminata dal programma e ha parlato qualche tempo dopo durante l’intervista per MondoTv24.

Le parole di Monica

Inizialmente, Monica ha spiegato il motivo che l’ha spinta a partecipare al programma per corteggiare Federico: “Da sempre ho avuto la voglia e il piacere di partecipare al programma Uomini e Donne, ma non ho mai trovato il coraggio di partecipare. È un programma che seguo da anni e che ho nel cuore…da quest’anno ancora di più. Non sono stata io a fare il primo passo, mi ha iscritta una cliente, mi hanno chiamata e mi sono lanciata. […]

Esteticamente mi ha colpito di più. Il suo sorriso, i suoi occhi, il suo essere così “leggero” mi hanno spinta a dichiararmi per lui. Non mi piace giocare con più mazzi di carte, non fa parte del mio carattere, sono così nella vita, o bianco o nero, non mi piacciono le vie di mezzo”.

Su Armando Incarnato: “Mai dire mai”

Per quanto riguarda, invece, Armando Incarnato: “Tengo a precisare che Federico non mi ha eliminato, mi ha lasciato scegliere chi frequentare. Dopo aver visto il bacio, ho deciso io di andare via. Credo mi avrebbe tenuta, ma comunque non sarei rimasta lì per molto. Vedo Fede molto preso da altro e io non amo perdere tempo. Fede si è innervosito, per quanto mi riguarda, solo per una questione di orgoglio maschile. Non lo vedevo interessato a me e di conseguenza una scenata per gelosia sarebbe risultata ipocrita. Per quanto riguarda il corteggiamento di Armando dico che: nella vita “mai dire mai””.

La scelta di Federico e la preferenza per Federica Aversano

In tanti hanno percepito un forte interessa da parte di Federico per Noemi Sales. Monica ha un suo pensiero a riguardo: “Credo durerebbero il tempo di due copertine. Spero non a Ibiza però, non vorrei ritrovarmeli lì, lui sicuramente molto attratto da lei fisicamente, ma non vedo altro”.

Infine, tra Lavinia Mauro e Federica Aversano, la sua preferenza ricade su quest’ultima: “Federica. Mi ritrovo molto in lei. Come prima cosa, siamo molto diffidenti entrambe nel genere maschile e seconda cosa siamo “molto pesanti”, ma lo siamo per un motivo. Si è sempre in un determinato modo “a causa di qualcosa””.