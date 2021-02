Uomini e Donne: Natalia Paragoni confessa di aver sofferto di bullismo

Nelle ultime ore Natalia Paragoni ha parlato con i fan svelando alcuni aspetti molto importanti circa la sua vita privata, confessando di essere stata anche vittima di bullismo nella fase adolescenziale.

La ragazza ha deciso di parlarne adesso per far sì che questa sua esperienza negativa possa trasformarsi in qualcosa di positivo anche per gli altri. Con il suo sfogo, infatti, la ragazza vuole spronare le persone ad essere se stesse e a lasciar perdere il giudizio altrui.

LE CONFESSIONI DI NATALIA, LA SOFFERENZA PER ESSERE STATA VITTIMA DI BULLISMO – L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha confessato che quando era più piccola un gruppo di ragazze la presero di mira e le facevano dei brutti dispetti. Nel dettaglio le tagliavano i vestiti, li coloravano e le dipingevano anche i capelli.

LE PAROLE DI NATALIA PARAGONI – Per riuscire ad uscire da questa situazione Natalia cercava di fare tutto ciò che le dicevano di fare, per farsi apprezzare e per entrare in quel gruppo. I suoi tentativi, però non servirono a nulla, così a distanza di anni ha capito una cosa molto importante.

Nella vita è fondamentale essere se stessi e non cercare di dover piacere per forza agli altri perché è del tutto inutile. L’unico modo per non lasciarsi distruggere dalle persone cattive è quello di non perdere mai di vista chi si è e cosa si vuole diventare. Per vedere la storia di Natalia clicca qui.