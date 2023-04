Uomini e Donne, Natalia Paragoni e il pancione peloso: non è una rarità

In attesa della sua prima figlia, Natalia Paragoni ha mostrato ai suoi follower il pancione incredibilmente peloso

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni si sono conosciuti diversi anni fa a Uomini e Donne, dating show di Maria De Filippi. La loro storia è iniziata in modo singolare: l’ex corteggiatrice, infatti, si era presentata per un altro tronista, Ivan Gonzalez. Ad oggi, i due sono ancora insieme e stanno per diventare genitori.

In attesa del primo bebè

Andrea e Natalia sono in attesa del primo bebè, nello specifico una bambina. I due non hanno ancora scelto il nome ma pare che “ci siamo quasi”, hanno commentato. Nel frattempo, Natalia aggiorna sempre i suoi follower sulla gravidanza e spesso apre il box delle domande per rispondere alle curiosità dei fan.

Pancione peloso per Natalia: tutto normale

Nel corso delle ultime ore, l’ex corteggiatrice ha aperto il box delle domande. Un utente ha chiesto: “I peli sulla pancia crescono di più in gravidanza?”. La risposta di Natalia non è tardata ad arrivare: “Sì guarda la mia pancia”, il tutto allegando la foto del suo pancione incredibilmente peloso.

Inoltre, l’ex corteggiatrice ha aggiunto: “Prima ho cercato di fare un video dove si vede la pancia muoversi, ma sembra che lo fa apposta. Appena uso il telefono si ferma”.

Pare, dunque, che avere più peli sulla pancia durante la gravidanza sia assolutamente normale. Nel corso della gravidanza, infatti, le future mamme devono affrontare un drastico cambiamento ormonale che possono portare all’acne, cloasma e anche peli, come nel caso di Natalia Paragoni.