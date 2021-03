Uomini e Donne, Natalia Paragoni fa una dolce dedica ad Andrea Zelletta: “Mesi difficili”

L’esperienza del Grande Fratello Vip è ufficialmente terminata, decretando Tommaso Zorzi vincitore, e per Andrea Zelletta è il momento di tornare a casa. Il ragazzo, il quale si è classificato quinto, ha ritrovato a casa la sua gioia più grande: la fidanzata Natalia Paragoni. I due sono molto affiatati e hanno dimostrato di amarsi tantissimo; ecco le parole di Natalia dopo il ritorno a casa.

LE DOLCI PAROLE DELL’EX CORTEGGIATRICE – “Questi mesi senza di te sono stati difficili ma tutto è svanito nell’istante in cui i nostri occhi si sono incrociati. Non esistono parole per spiegare le emozioni che ho provato ad abbracciarti, quelle braccia grandi che mi fanno sentire a casa, quel tuo profumo che sa di buono e quel tuo sguardo che ancora mi fa arrossire e mi fa brillare gli occhi” ha scritto Natalia Paragoni su Instagram, allegando uno scatto con Zelletta in bianco e nero.

Se Natalia Paragoni ha condiviso questa romantica foto, Andrea Zelletta ha pubblicato uno scatto con l’amico Zorzi e allegato la seguente didascalia: “Volevi vincere tu, Tommaso… ah no scusa hai vinto tu”.

LA STORIA DI ANDREA ZELLETTA E NATALIA PARAGONI – La storia d’amore tra i due ragazzi è nata a Uomini e Donne qualche anno fa. Andrea in quel momento era tronista e Natalia Paragoni corteggiatrice di Ivan Gonzalez, tuttavia, qualcosa cambiò nei confronti di Ivan una volta conosciuto Andrea.

Natalia, infatti, durante la scelta di Ivan ha deciso di abbandonare questo percorso per dedicarsi esclusivamente ad Andrea, con il quale ebbe un colpo di fulmine. I due da quel momento non si sono mai lasciati e ad oggi vivono un’intensa storia d’amore destinata a durare.