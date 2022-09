Uomini e Donne, Natalia Paragoni mostra il viso rosso dopo la MFW: “Mi capita quando mi trucco e strucco per tanto tempo”

Sono state delle ore molto difficili per Natalia Paragoni, influencer e fidanzata di Andrea Zelletta. La giovane, infatti, ha partecipato alla Milano Fashion Week ma successivamente ha avuto dei problemi di carattere dermatologico sul viso. La ragazza ha spiegato ai suoi follower che questo le accade soprattutto quando stressa la sua pelle con molto trucco per diverso tempo. Vediamo cosa ha detto.

Natalia: “La MFW non ha aiutato”

“Siccome ieri faceva abbastanza freddo ed io ero a maniche corte, ho preso anche il raffreddore. E, giusto per non farmi mancare niente, dopo questi giorni di trucca e strucca, la mia faccia è totalmente in fiamme. Non so se capita anche a voi, ma ogni volta che mi trucco e strucco, durante le giornate e per tanto tempo, la mia pelle ha questa reazione” ha esordito su Instagram l’influencer.

“Sono totalmente rossa, rossa che appena mi tocco il viso, mi brucia e mi crea molto fastidio orribile. Ho fatto di tutto e di più, beauty routine con prodotti molto idratanti, tutto e di più e un po’ si è attenuato ma il dolore rimane sempre fastidiosissimo. Utilizzo una bottiglia d’acqua fredda per alleviare il dolore perché sembra che sto andando a fuoco davvero” ha continuato.

Il giorno dopo, la Paragoni ha aggiornato i suoi follower: “Eccomi dopo una bellissima giornata passata a letto, direi che mi sono molto divertita, io odio stare a letto a non fare un cavolo. Però d’altronde raffreddore, tosse con un poco di febbre, adesso man mano si sta attenuando. Si sta attenuando anche il mio rossore, perché come avevo detto ieri, avevo questa specie di infiammazione sul viso. Dopo vi faccio vedere le foto di stamattina ed ero totalmente rossa e gonfia e stavo andando a fuoco. Stanotte non ho dormito nulla. Non riuscivo a poggiare il viso. Sto mettendo del cortisone e delle creme adatte perché ho sentito il dermatologo“.

Questa reazione, purtroppo, è stata una conseguenza della Milano Fashion Week in cui la giovane ha sfoggiato i migliori make-up: “Sta migliorando anche se l’occhio se lo tocco mi fa malissimo e non riesco proprio ad aprirli perfettamente perché la palpebra sembra tipo bruciata, non so. Diciamo che questa Milano Fashion Week ha aiutato molto. E la cosa più nervosa è che ho dovuto saltare un lavoro, io odio non portare a termine le cose, ho cercato di andarci ma il mio viso e il mio stato interiore non me lo permetteva”.