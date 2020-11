Uomini e Donne, Natalia Paragoni su Giulia De Lellis: “Improvvisa i tutorial”. L’influencer risponde a modo suo

In questo periodo, grazie all’esperienza del suo fidanzato all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Natalia Paragoni sta facendo molto parlare di sé. La ragazza di Andrea Zelletta è andata anche a fargli una sorpresa all’interno del programma emozionando tutti i telespettatori, e forse questo incontro gli ha dato la giusta carica per continuare il suo percorso al meglio.

INTERVISTA DI NATALIA PARAGONI – L’ex corteggiatrice è stata ospite a Casa Chi per parlare anche del rapporto con il suo fidanzato Andrea. I due sono stati paragonati ad una delle coppie (che non sono più in realtà) più amate di Uomini e Donne, Andrea Damante e Giulia De Lellis. Tuttavia, Natalia Paragoni non è stata molto contenta di questo paragone con i colleghi e ha deciso di replicare.

L’ex corteggiatrice ha infatti detto che non assomigliano minimamente ai Damellis perché il suo Andrea fa il modello, Damante invece il deejay. Inoltre (e qui si è scatenata una sorta di polemica), Natalia ha dichiarato di aver studiato estetica, è il suo lavoro ed è per questo che non improvvisa i tutorial che fa.

GIULIA DE LELLIS RISPONDE A MODO SUO A NATALIA PARAGONI – Giulia De Lellis deve aver saputo di queste dichiarazioni di Natalia Paragoni perché l’influencer ha deciso di fare una mossa inaspettata. I follower speravano in un confronto tra le due via social e, invece, tutto si è svolto nel silenzio più assoluto.

Giulia De Lellis ha deciso di non seguire più Natalia Paragoni su Instagram, a differenza di Andrea Zelletta, il quale è ancora presente nei suoi seguiti. Insomma, un gesto silenzioso ma ai giorni nostri di forte impatto. Riusciranno a chiarirsi? Per vedere la foto, cliccate qui.