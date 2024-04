Uomini e Donne, naufragata la storia tra due ex protagonisti del Trono Over: l’annuncio

È naufragata la storia d’amore tra due ex volti noti del Trono Over di Uomini e Donne. Si tratta di Paola Ruocco e Daniele Lizzeri, che hanno preso parte alla scorsa edizione del programma. Ad annunciare la rottura è stata l’ex Dama, spiegando i motivi dietro questa decisione.

L’ANNUNCIO – I due si sono conosciuti all’interno dello studio di Uomini e Donne, decidendo di abbandonare insieme il programma. Dopo un anno di tira e molla, dove c’era stata anche una proposta di matrimonio, i due ex volti del Trono Over hanno deciso di mettere un punto alla loro storia d’amore.

Ad annunciarlo è stata la Ruocco attraverso una diretta di Instagram di Fralof. A differenza dell’ultima loro rottura, avvenuta durante l’estate del 2023, questa volta l’ex Dama sarebbe ferma sulla sua posizione. La donna, infatti, ha ammesso: “Io credo che una persona che ti viene a cercare più volte, io ho aperto il mio cuore due volte”.

Proseguendo con la sua spiegazione, Paola ha aggiunto: “Ma una persona che nasce quadrata non può diventare tonda. Io cerco un uomo che si prenda la responsabilità di far seguire alle parole i fatti, non un perditempo”.

Come già anticipato, già la scorsa estate i due si erano divisi dopo una profonda crisi. A far tornare il sereno era stata l’inaspettata proposta di matrimonio dell’ex Cavaliere: “Mi sono allontanata ma lui mi è venuto a cercare, si è presentato con un anello, voleva chiedermi di sposarlo, ho evitato. È stato forse un pretesto ma forse è stato meglio così perché molti lati non li accettavo”.