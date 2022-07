Uomini e Donne, nessun reality per Claudio Sona: “Scartato perché non ho un passato strappalacrime”

Solo pochi mesi fa Claudio Sona, ex volto di Uomini e Donne, ha rivelato di voler prendere parte al GF Vip. Da anni lontano dai riflettori, l’ex tronista del Trono Gay, sembra pronto a tornare sul piccolo schermo.

Recentemente, però, Claudio ha rivelato di essere stato scartato sia dal GF Vip che dall’Isola dei Famosi. Intervistato dal portale ThePipol TV, l’ex volto a spiegato i motivi dietro tale risultato.

SCARTATO DAI REALITY – La sua breve storia d’amore con Mario Serpa ha fatto breccia nel cuore dei fan del dating-show. A distanza di anni da questa esperienza, Claudio è felicemente fidanzato e pronto a tornare sotto ai riflettori.

Nonostante le sue buone intenzioni, sembra che l’ex tronista non sia adatto ai reality. A spiegare, secondo lui, il perché dietro alla decisione dei produttori è stato proprio Claudio:

“Credo di avere una storia poco drammatica. Sono convinto che all’interno di un reality, sia da conduttori che da autori, vengano cercati personaggi conosciuti, ma dal vissuto particolare alle spalle, o addirittura “tremendo”. Io ho avuto una vita estremamente normale. Se avessi avuto una storia strappalacrime, forse ce l’avrei fatta”.

Continuando a parlare, Sona ha anche ammesso di essere certo di non aver sbagliato nulla durante i provini:

“Dai casting sono sempre tornato soddisfatto. Non voglio provocare nessun tipo di reazione, ma c’è da dire che sono un omosessuale un po’ diverso dagli stereotipi che appaiono in televisione. Sono molto “sulle mie”. Certo, ho un gran carattere provocatorio, a volte litigioso e testardo. Ma non amo estremizzarlo per le telecamere”.