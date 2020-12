Uomini e Donne: nessun ritorno di fiamma tra Riccardo Palmieri e Roberta di Padua

Roberta Di Padua è una delle protagonista indiscusse di Uomini e Donne, versione over. Quest’anno ha avuto due importanti conoscenze, ma entrambe sembrano non essere andate a buon fine.

UOMINI E DONNE: IL PERCORSO DI ROBERTA DI PADUA – All’inizio dell’anno Roberta ha conosciuto il napoletano Michele Dentice. Inizialmente le cose sembravano andare a gonfie vele, anche se lui non ha mai smesso di vedere altre ragazze. Quando poi la conoscenza sembrava stesse prendendo una piega più seriosa, Michele ha deciso di dare un due di picche a Roberta.

La principale motivazione della fine della conoscenza tra Michele e Roberta è sicuramente l’incompatibilità caratteriale. Infatti durante le puntate i due non hanno fatto altro che litigare davanti alle telecamere.

ROBERTA DI PADUA E L’ARRIVO DI RICCARDO – Quest’anno è arrivato anche Riccardo Palmieri per far parte nuovamente del parterre maschile di Uomini e Donne, versione over. L’uomo ha da poco concluso la sua storia con Ida Platano, nata sempre negli studi televisivi. Attualmente è pronto a rimettersi in gioco.

Sembrava che potesse esserci anche un ritorno di fiamma con Roberta, ma così non è stato. In passato i due erano stati insieme dopo essersi frequentati qualche mese. Anche all’epoca le incompatibilità caratteriali erano troppe e la frequentazione non è continuata.

Dopo qualche anno i due hanno ripreso a vedersi, ma ancora una volta, Riccardo ha preferito lasciar perdere poiché si è sentito troppo pressato dalle esigenze di Roberta, la quale, poco tempo prima, aveva detto che sarebbe andata a letto con lui solo quando Riccardo le avrebbe dato l’esclusiva. Ma al di là di tutto, come la prenderà ora la dama del parterre femminile dopo aver ricevuto ben due rifiuti?