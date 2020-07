Uomini e Donne, Nicola a Forte dei Marmi: sta aspettando Gemma?

Una delle coppie-non coppie di Uomini e Donne che ha fatto discutere fin dall’inizio è quella formata da Nicola Vivarelli e Gemma Galgani. Nonostante l’estate e la conseguente pausa del programma, i due protagonisti continuano a far parlare di loro e della loro storia.

SIRIUS A FORTE DEI MARMI – Conosciuti durante il temporaneo format di UeD, Nicola e Gemma hanno voluto continuare a conoscersi anche in studio. Fin da subito la loro storia ha scatenato non poche critiche, il motivo principale è la differenza di età tra i due. I due sono andati oltre queste polemiche, continuando a frequentarsi, decidendo di farlo anche a telecamere spente.

Nicola ha sempre mostrato un forte interesse per la storica Dama, non è neanche sfuggita al pubblico la gelosia della Galgani. Tutto faceva sperare in un vero lieto fine per la coppia, almeno fino all’annuncio di Amedeo Venza.

L’influencer ha annunciato la fine della relazione tra i due, facendo notare come i due non condividessero momenti insieme su Instagram. Vivarelli nonostante il suo essere molto social, non ha postato alcuno scatto o IG Story incompagnia della donna. Sebbene non ci sia stata alcuna smentita o conferma, in molti hanno iniziato a pensare che tra i due sia finita. La speranza nei fan della coppia si è riaccesa dopo le ultime storie condivise dal Cavaliere.

STA ASPETTANDO GEMMA? – Nelle sue ultime IG Stories, Nicola ha fatto sapere di essere a Forte dei Marmi. Non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che è il posto dove avrebbe voluto portare la Dama. Che il ragazzo stia aspettando Gemma? Non resta altro che attendere nuovi risvolti.