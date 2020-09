Uomini e Donne: Nicola Vivarelli dice addio a Gemma Galgani ed esce con un’altra

Continuano le anticipazioni sulla nuova, attesissima, puntata di Uomini e Donne, che andrà in onda Lunedì 7 Settembre alle or 14:45. Il format sarà quello del lockdown, vale a dire una fusione tra il trono classico e il moderno.

UOMINI E DONNE: LA STORIA DI GEMMA E NICOLA – Avevamo lasciato Gemma Galgani e Nicola Vivarelli in procinto di conoscersi e sempre più vicini. Ultimamente, poi, era uscita la notizia che Gemma avrebbe lasciato Nicola per rifare il lifting al viso e per farsi vedere poi completamente nuova.

UOMINI E DONNE: L’INDISCREZIONE DI AMEDEO VENZA – Stando a quanto ha riportato Amedeo Venza, però, sembra che qualcosa sia cambiato. I due forse non sono più insieme e Nicola avrebbe scelto un’altra dama del parterre femminile.

Si tratterebbe proprio di Valentina. La donna, che Gemma non aveva già di buon occhio, non aveva mai negato il suo interesse per Nicola, eppure, lui l’aveva sempre rifiutata.

Pare che i due siano usciti insieme e abbiamo fatto un’esterna. Questo vuol dire un saluto a Gemma? Chi può dirlo, nel frattempo Nicola e Valentina sono stati avvistati nella stessa città partenopea, anche se non nello stesso luogo. Attendiamo la prima nuova puntata per scoprire come sono andate le cose.