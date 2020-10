Uomini e Donne, Nicola Vivarelli racconta: ”Abbiamo fatto l’amore”

Lo scorso Sabato è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e, come ogni puntata, non sono mancati i colpi di scena. Questa volta il protagonista è stato Nicola Vivarelli, ex corteggiatore della dama del parterre over femminile, Gemma Galgani. Il ragazzo, infatti, si è lasciato andare a delle confessioni davvero piccanti che hanno lasciato tutti senza parole.

LE CONFESSIONI DI NICOLA VIVARELLI A U&D – Si è trattato di Nicola Vivarelli e Veronica De Nigris. Sembrava che la frequentazione tra i due fosse giunta al capolinea perché la donna non si era presentata alla cena organizzata da lui. La personal trainer, dal canto suo, si sarebbe molto infastidita perché lui avrebbe scelto di uscire con Angelica. Qualcosa, però, è cambiato.

NICOLA VIVARELLI ESCE CON ANGELICA E POI VA DA VERONICA – Stando a quanto riporta IlVicoloDelleNews, Nicola Vivarelli, mercoledì sarebbe dovuto partire per lavoro. Avrebbe visto Angelica con la quale ha solo fumato una sigaretta. Dopo aver parlato con la giovane 22enne avrebbe deciso di andare a trovare Veronica a casa sua, ed è proprio qui che sarebbe accaduto qualcosa che ha lasciato tutti senza parole.

NICOLA VIVARELLI DICHIARA DI AVER AVUTO DEI RAPPORTI CON VERONICA DE NIGRIS – Nicola Vivarelli ha raccontato per filo e per segno cosa è accaduto con la 40enne che viene da Benevento. Sirius, infatti, ha svelato che dopo essersi baciati e dopo una discussione durata ben 20 minuti, tra i due ci sarebbe stato un rapporto fisico. Ha dichiarato, insomma, di aver fatto l’amore con lei, ma Valentina ha negato.

La donna non solo ha detto che quanto dichiarato da Nicola non è vero ma si è anche molto arrabbiata lasciando tutti senza parole, di stucco. A questo punto non ci resta che attendere la prossima messa in onda per scoprire cos’è successo e se i due sceglieranno di uscire insieme dal programma. Stando ad altre anticipazioni pare che Nicola abbia ballato anche con Gemme Galgani, sua ex frequentante.