Uomini e Donne, Nicole Mazzocato al centro di una furiosa polemica

Nicole Mazzocato l’abbiamo conosciuta diversi anni fa quando decise di corteggiare Fabio Colloricchio all’interno del dating show Uomini e Donne. Dopo il programma, i due hanno continuato la loro storia d’amore, che però si è interrotta bruscamente. La coppia, ad oggi, non ha alcun tipo di rapporto, anzi, la situazione è alquanto tesa.

In queste ore, la pagina Instagram IlMenestrelloh ha fatto notare alcuni contenuti pubblicati dall’ex corteggiatrice che non sono affatto piaciuti al web. Andiamo per gradi e vediamo cosa è successo.

NICOLE MAZZOCATO AL CENTRO DI UNA POLEMICA – In queste ore, Nicole Mazzocato ha deciso di interagire con i suoi follower e ha chiesto loro di scegliere una data e associarla ad un evento. Un utente le ha risposto “6 maggio, mia mamma che è andata via da me”. La Mazzocato ha condiviso questa triste risposta commentando “Mi dispiace”, tuttavia, lo sfondo della stories dice davvero altro.

Come ha fatto notare IlMenestrelloh, non c’è il nesso tra la foto e la risposta dell’ex corteggiatrice poiché ha pubblicato un suo scatto provocante come sfondo a questa risposta. Il web si è particolarmente indignato e in molti hanno accusato Nicole Mazzocato di farsi pubblicità gratuitamente anche sfruttando le tragedie.

Sotto il post pubblicato da IlMenestrelloh, gli utenti si sono sbizzarriti con critiche e insulti. “Sono talmente tanto zo***le che non se ne accorgono nemmeno” scrive duramente un utente; “E il bello è che hanno milioni di follower sui social. Sta gente dovrebbe essere seguita da una sola persona, possibilmente pronta a mandarli tutti a quel paese” scrive un’altra follower. “Che caduta di stile” continuano, tuttavia, qualcuno ha preso le sue difese. “Credo sia stato un errore, forse doveva pubblicarla per un’altra domanda e si è confusa, infatti l’ha cancellata subito” scrivono. Da che parte state?