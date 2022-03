Uomini e Donne, Nicole Mazzocato annuncia la gravidanza

Ormai è ufficiale, anche se la notizia circolava già da diverso tempo: Nicole Mazzocato è incinta e aspetta il suo primo bebè. Anche questa volta i gossip ci hanno preso in pieno e hanno fatto luce su questo mistero, vediamo cosa ha detto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

La relazione con Armando

Nicole e Armando Anastasio si frequentano da circa un anno ma sembrerebbero già essere molto innamorati. La coppia si mostra sui social felice e serena come non mai, a conferma del fatto che le sue precedenti storie ormai siano definitivamente concluse. Prima di conoscere il calciatore, si parlava di presunti flirt della Mazzocato dapprima con il rapper Salmo e a seguire con Mario Balotelli. Tuttavia, queste voci non hanno mai trovato conferme da parte dei diretti interessati.

Armando Anastasio è nato e cresciuto a Napoli, gioca a calcio ed è attualmente un difensore del Pordenone, squadra di serie B. Per amore del calciatore, la giovane ha lasciato Roma e si è trasferita in Friuli Venezia-Giulia dove adesso convivono. I due si sono conosciuti grazie ad amici in comune e non si sono più lasciati.

Primo figlio in arrivo

L’ex fidanzata di Fabio Colloricchio, anche lui in dolce attesa, ha confermato sui social quello che in realtà si sapeva già da tempo: è incinta del primo bebè. Nicole ha annunciato ai suoi follower con delle foto la gravidanza, aggiungendo che presto la famiglia si sarebbe allargata. Attualmente è al quinto mese e ha sottolineato di aver nascosto la notizia per viversi i primi mesi di gestazione in tranquillità e serenità, essendo i più complessi.

Il prossimo agosto l’influencer compirà 32 anni e il parto è previsto proprio in estate. Non sappiamo molto del bebè, nemmeno il sesso ma siamo certi che a breve Nicole aggiornerà tutti i suoi follower.