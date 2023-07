Uomini e Donne, Nicole Santinelli sull’ex Carlo Alberto Mancini: “Mi ha deluso”

Dopo diverso tempo dalla rottura con Carlo Alberto Mancini, sua ex scelta di Uomini e Donne, Nicole Santinelli è tornata a parlare su quanto accaduto. In una recente intervista al settimanale Mio, l’ex tronista ha raccontato la sua versione dei fatti, smentendo quanto affermato dal ragazzo in una diretta di Instagram.

“Mi ha deluso” – Nicole e Carlo Alberto si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne, appassionando il pubblico con la loro storia d’amore. I due hanno deciso di uscire insieme dal programma, per poi, inaspettatamente, rompere dopo poco tempo dalla scelta. Ad annunciare la rottura è stato l’ex corteggiatore, mostrandosi in lacrime in una diretta di Instagram. In quell’occasione il ragazzo ha ammesso di essere stato lasciato da Nicole, poiché, sempre secondo le parole di Mancini, si sarebbe resa conto che lui non era l’uomo della sua vita.

Dopo aver smentito le parole dell’oramai ex ragazzo, Nicole, nei giorni scorsi, è tornata a parlare di quanto accaduto non molto tempo fa. In una recente intervista, l’ex tronista ha raccontato la sua versione dei fatti:

“Ho saputo delle cose che non corrispondevano a quanto mi aveva raccontato. Ci siamo visti per parlare, gli ho detto che non provavo ancora un sentimento profondo e che non sapevo se avrei potuto provarlo. Lui ha risposto che capiva, che lo accettava e ci siamo lasciati bene. Dopo venti minuti, l’ho visto sui social che piangeva disperato. Questo mi ha deluso: mi aspettavo un’altra persona, credevo che avessimo raggiunto un grado di confidenza tale da poterne parlare tra di noi”.

Riguardo alla rottura, la Santinelli ha ammesso che la causa sono state alcune incompatibilità emerse una volta lontano dalle telecamere. La ragazza, infatti, ha sottolineato quanto poco si conoscessero prima della scelta:

“Non abbiamo avuto abbastanza tempo e non basta mezz’ora a settimana per tre mesi e mezzo per capire chi hai di fronte. In questo modo conosci solo i lati che l’altro vuole farti vedere, poi fuori ci si conosce davvero. E non c’è nessuno a imboccarti come faceva Maria con Carlo, allora le cose cambiano”.

Riguardo all’ex corteggiatore e al suo comportamento, la ragazza ha insinuato che abbia fatto tutto ciò per ottenere visibilità:

“Dopo la rottura, nessun altro si è fatto sentire e spero che non abbiano creduto al fatto che ho illuso Carlo e preso in giro tutti. Perché non è così. La persona illusa sono io. Addirittura, ho scoperto che non è vero che Carlo si è presentato a Uomini e Donne per la mamma, come ha raccontato. Ma aveva già sostenuto un provino precedentemente.”