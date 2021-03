Quest’edizione dell’Isola Dei Famosi sta già facendo parlare tutto il pubblico. Ancor di più sono i concorrenti che vi stanno partecipando a far parlare di sé e a fare anche scalpore, qualche volta. Questa volta si è parlato di Akash, che è stato attaccato da un ex volto di Uomini e Donne

UOMINI E DONNE: NICOLò FERRARI ATTACCA AKASH – A quanto pare il modello Akash, in passato avrebbe attaccato Nicolò Ferrari per la sua partecipazione a Uomini e Donne ed in seguito anche a Temptation Island. All’epoca Nicolò vi aveva partecipato per corteggiare Nilufar Addati che preferì Giordano Mazzocchi.

Akash oltre che a criticare Nicolò Ferrari avrebbe anche raggiunto quest’ultimo con dei messaggi privati. “Oggi parliamo di Pablo Andrea Romero Akash Kumar de la Fuentes. Ha più nomi che neuroni”, ha esordito l’ex di Uomini e Donne.

Ha poi continuato dicendo: “Mi aveva criticato nelle sue stories. Io non seguendolo non mi ero accorto che aveva parlato di me. Mi ha criticato per il semplice fatto che gli avevo consigliato di volare un po’ più basso. Infatti su un post stava massacrando tutte le persone che non sapevano chi fosse. Nessuno lo sapeva. Nessuno sa chi sei. Lui pretendeva di essere riconosciuto perché grande modello internazionale. Magari con quaranta campagne internazionali di Vogue. Ecco. Lui fa queste stories nei miei confronti.”

La risposta però non è finita qui e Nicolò Ferrari ha continuato: “Ho corteggiato. E sì, sono stato sulla sedia. Quindi? Se io non ho fatto un caz…o lui cosa ha fatto? Non ha vinto né un Pulitzer né un premio Nobel per l’intelligenza”. E ancora: “Dopo questi video lui mi aveva scritto dei messaggi in direct che nemmeno avevo aperto. Oggi per curiosità sono andato a vederli e mi hanno veramente stupito”.

Ferrari ha inoltre ribadito di non aver mai fatto un provino per entrare all’Isola Dei Famosi. Proprio per questo ha concluso il suo attacco dicendo: “Non ho le meches ma anche se le avessi… Lui si è schiarito gli occhi con la candeggina”. E voi cosa ne pensate?