Uomini e Donne: Nicolò Zaniolo bacia Vittoria Deganello

Nicolò Zaniolo ha ritrovato l’amore? Il noto calciatore è stato avvistato in una nota discoteca romana mentre era intento a baciare Vittoria Deganello, ex volto di Uomini e Donne. Ma scopriamo nei dettagli cos’è successo!

NICOLò ZANIOLO, NUOVA FIAMMA? BACIA VITTORIA DEGANELLO – Il calciatore della Roma fa parlare molto spesso oltre che per le sue doti sportive, anche per la sua vita sentimentale. Il centrocampista 22enne è infatti diventato padre da poco per la prima volta del piccolo Tommaso.

Il bambino, nato lo scorso luglio dalla relazione, che purtroppo è finita prima della nascita, con la modella Sara Scaperrotta. Zaniolo è stato poi anche associato al nome dell’influencer campana Chiara Nasti, con la quale si è frequentato qualche mese fa. Dopo un riavvicinamento con Sara Scaperrotta, finito male, purtroppo, e un periodo da single, adesso Nicolò potrebbe aver ritrovato l’amore.

Dopo la partita di domenica scorsa contro il Napoli, Nicolò Zaniolo ha passato la serata nella discoteca romana Toy Room. Una fonte del web, riportata poi da Very Inutil People, ha rivelato di averlo avvistato in atteggiamenti intimi con l’influencer 26enne veronese Vittoria Deganello.

Ricordiamo che la ragazza è nota per aver partecipato al programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, nel 2018. In quell’occasione è uscita con il tronista Mattia Marciano, che la scelse al termine del loro percorso. La relazione non è poi andata bene e sui social sono circolate delle indiscrezioni, subito smentite, di una sua possibile frequentazione con Giordano Mazzocchi.