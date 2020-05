Uomini e Donne: Nilufar Addati cade dalla bicicletta

Nilufar Addati, ex corteggiatrice e poi tronista nel programma Uomini e Donne, ha avuto un piccolo incidente in bicicletta. Nelle sue Instagram stories ha anche mostrato cosa le ha causato la caduta.

NILUFAR ADDATI CADE DALLA BICICLETTA – Nilufar era solita fare un percorso in bicicletta per mantenersi in forma e prendere un po’ d’aria. Ieri, però, qualcosa dev’essere andato storto poichè è caduta dalla bicicletta. Nulla di grave ma ha mostrato ai suoi fan di aver riportato delle ferite sul gomito, sulla mano e sulla spalla. CLICCA QUI PER VEDERE LE STORIES DI NILUFAR DOVE MOSTRA LE FERITE.

NILUFAR ADDATI CHIAMA UN CENTRO PRIVATO – Nilufar, poi, temendo essersi rotta il braccio, poichè non riusciva più a muoverlo, ha chiamato un centro privato di radiografia a domicilio. Non voleva attendere troppo tempo e dunque ha preferito che le portassero direttamente l’attrezzatura a casa per farle una radiografia stesso quel giorno.

Ha poi avvisato i suoi fan che ha mandato la radiografia ad una sua zia che è una radiologa e quest’ultima le avrebbe detto che non ci sono fratture ma solo una lesione ai tessuti molli recuperabile nell’arco di un po’ di tempo con un tutore.

“Non muovo il gomito. E il polso… insomma. […] Ho mandato la foto dell’RX a mia zia che è radiologa. Non ho fratture, c’è solamente una lesione ai tessuti molli. Quindi ora mi compro un tutore in modo tale che sto ferma con il gomito. E si risistemerà tutto il prima possibile”.

NILUFAR ADDATI: I TEMPI DI RIPRESA – Insomma Nilufar non ha avuto un grave incidente con conseguenze del tutto negative. Ora, ha dichiarato che porterà il tutore per un po’ di tempo. Non ha detto nulla sui tempi effettivi di ripresa ma speriamo che possa riprendersi il prima possibile.