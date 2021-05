Uomini e Donne, Nilufar Addati cambia look: ecco come

Nilufar Addati l’abbiamo conosciuta a Uomini e Donne, dapprima come corteggiatrice e successivamente come tronista. La ragazza ha avuto una bella storia con Giordano Mazzocchi, e anche se attualmente non sono più una coppia, i due hanno un bel rapporto. In queste ore, l’ex tronista si è mostrata con un look diverso.

CAMBIO DI LOOK PER NILUFAR – L’influencer ha mostrato ai suoi follower il cambio di look dei suoi capelli. Nilufar Addati ha deciso di schiarire le punte verso la tonalità del biondo, senza troppo stravolgere la sua cute. Il risultato è perfetto.

SUCCESSI LAVORATIVI – L’ex tronista, superata la fase televisiva dedicata a Maria De Filippi, si è concentrata sul suo lavoro da influencer e modella. Ad oggi, la ragazza conta più di un milione di follower su Instagram e sono in crescita.

Inoltre, Nilufar ha iniziato a condurre un programma di cucina su Gambero Rosso, intitolato L’Arte in Cucina. Insomma, un traguardo molto importante per la sua giovane età. Lo show si basa sul visitare diverse città italiane raccontandone i segreti più nascosti, mostrando le bellezze artistiche e creando delle ricette perfette per la città in questione.

A quanto pare, la ragazza italo-persiana non ha il cuore impegnato ma si è buttata anima e corpo nel mondo del lavoro.