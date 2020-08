Uomini e Donne: Nilufar Addati e Andrea Petagna, nuovo flirt?

Sembra che ci sia dell’intesa tra Nilufar Addati, corteggiatrice e poi ex tronista di Uomini e Donne, e Andrea Petagna, attuale calciatore del Napoli. I due hanno trascorso insieme una romantica serata del tutto inaspettata.

NILUFAR ADDATI E ANDREA PETAGNA: NUOVO FLIRT? – I due sono stati avvistati in Sardegna, dove hanno deciso di trascorrere le vacanze estive. Hanno passato, come testimoniano i video, una serata assieme.

Sono stati insieme, dunque, la serata del 14 Agosto, seduti allo stesso tavolo di un locale molto noto in Sardegna, il Billionaire di Porto Cervo. I due hanno cenato, ballato e trascorso la serata in compagnia di alcuni amici, come testimonia ‘Very Inutile People’.

Pare, tra l’altro, che i due non si fossero mai visti precedentemente, ma che Petagna abbia fin da subito colpito l’ex tronista. Insomma per adesso non sappiamo come andranno le cose, ma potrebbe di certo nascere qualcosa.

NILUFAR E GIORDANO: NESSUN RITORNO DI FIAMMA – Nonostante molti speravano in un ritorno di fiamma con Giordano Mazzocchi, suo ex e sua scelta fatta a Uomini e Donne, questo non è accaduto. I due, nonostante abbiano trascorso un lockdown nella stessa abitazione, hanno deciso di non darsi un’altra opportunità.