Uomini e Donne, Nilufar Addati e Andrea Petagna: solo amicizia o qualcosa di più?

Le voci sul flirt tra Nilufar Addati e Andrea Petagna fanno davvero fatica ad arrestarsi in questo caldo mese di agosto. L’ex tronista di Uomini e Donne è stata più volte avvistata in compagnia del nuovo acquisto del Napoli nonostante lei stessa abbia smentito tutti i gossip su di loro.

SOLO UNA BELLA AMICIZIA – Giorni fa, la modella italo-persiana era stata avvistata al Billionarie di Flavio Briatore in Sardegna in compagnia di Petagna. I due avevano trascorso insieme ad altri amici la nottata chiacchierando e cenando insieme. La ragazza, però, è stata costretta a chiarire la vicenda dopo la diffusione di numerosi voci.

“Da queste parti non c’è trippa per gatti e, oltretutto, vorrei essere libera di vivere la mia vita sociale in modo normale, come una ragazza di 20 anni, 22, tendo a presentarmi più giovane pardon. Considerando poi che è anche più inattiva degli standard, insomma… Lasciatemi in pace, grazie” disse Nilufar sui social per smentire le notizie.

NUOVA SEGNALAZIONE IN CORSO – Nonostante la smentita molto severa da parte di Nilufar Addati, la pagina Instagram Very Inutil People ha ricevuto una nuova segnalazione su avvistamenti dell’influencer e del calciatore. I due, secondo il blog di gossip, sono stati sorpresi insieme per due sere al locale Phi Beach.

A quanto pare, i due sembrerebbero aver avviato una conoscenza, forse in amicizia o forse qualcosa di più. Sta di fatto che Nilufar Adatti e Andrea Petagna sono sempre più vicini e, come afferma la pagina Instagram Very Inutil People, “se son rose fioriranno”. Per quanto riguarda l’ex dell’influencer, Giordano Mazzocchi, pare che abbia da mesi una storia con Viktorija Mihajlovic, figlia dell’allenatore del Bologna Sinisa.