Uomini e Donne, Nilufar Addati in compagnia di un altro ragazzo: nuovo amore?

Nilufar Addati, ex tronista di Uomini e Donne, è stata sorpresa a Milano in compagnia di un altro uomo. La ragazza ha trovato finalmente un nuovo amore?

LE VOCI SUL RITORNO DI FIAMMA CON GIORDANO MAZZOCCHI – Spesso Nilufar è stata beccata in giro per l’Italia con il suo ex Giordano Mazzocchi, tanto da alimentare le voci su un possibile ritorno di fiamma tra i due. Tuttavia, entrambi hanno sempre dichiarato di essere rimasti in buoni rapporti ma che ormai il sentimento è svanito. Giordano, infatti, è stato più volte accostato al nome di Vittoria Deganello, ex di Mattia Marciano ma nessuno ha confermato la voce. Pare, però, che anche Nilufar si stia dando parecchio da fare.

NUOVO AMORE PER NILUFAR ADDATI? – La pagina Instagram Very Inutil People ha riportato una segnalazione proprio sulla vita sentimentale della modella Italo-persiana. Pare che Nilufar sia stata beccata a Milano, per la fashion week, in compagnia di Umberto Buglione. Inoltre, lui ha postato su Instagram una storia con la Addati mentre lo baciava sul collo. È nata una nuova storia d’amore? Eppure Nilufar aveva dichiarato di essere solo un’amica del ragazzo.