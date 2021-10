Uomini e Donne, Nilufar Addati lancia un forte messaggio ma si scatena la polemica

In queste ultime ore, Nilufar Addati si è ritrovata al centro di una fortissima polemica sui social. Nello specifico, la ragazza ha pubblicato uno scatto di profilo senza intimo nelle stories per inquadrare meglio le sue smagliature e lanciare un messaggio di body positivty. Tuttavia, quella foto ha scatenato l’ira sui social e qualcuno ha anche pensato di toglierle il follow. Vediamo cosa è successo.

LO SCATTO DI NILU – La giovane influencer ha voluto mandare un messaggio di positività a tutte quelle persone che non riescono ad accettarsi per qualche difetto fisico. Nello specifico, la ragazza ha pubblicato una stories allo specchio, di profilo ma senza intimo con la seguente didascalia: “Non è mai facile pubblicare queste foto, ma sento che ogni tanto devo. Questo è il tuo daily reminder, aere le smagliature è normale, non odiarle”.

Insomma, un vero e proprio messaggio da ricordare ogni giorno. Tuttavia, in molti si sono focalizzati sullo scatto senza intimo tralasciando totalmente il senso della foto. Per questo motivo, Nilufar ha ricevuto parecchie critiche: alcuni l’hanno accusata di essere volgare, che poteva mettersi un paio di mutande, altri addirittura le hanno tolto il follow.

LO SFOGO DELLA ADDATI – Vista l’ondata di rabbia scatenata da uno scatto in bianco nero, sicuramente non convenzionale, la giovane influencer ha deciso di sfogarsi e spiegare il suo gesto. “Cerco di far valere le mie idee, sono aperta al dialogo e cambio anche idea” ha esordito la 23enne. “Allora a volte capita che sollevo una polemica su una mezza shitstorm dovuta alla mia forma fisica a Venezia, a volte capita che vi pubblico qualche messaggio brutto che ricevo, a volte capita che vi faccio vedere le mie smagliature” ha continuato.

“Onestamente neanche ci avevo pensato alla mancanza di un paio di mutande” ha commentato Nilufar. “La libertà e l’autodeterminazione del proprio corpo è andata a farsi benedire? Se per me non è un problema, perché lo diventa per voi? Vi do fastidio nuda?” ha detto. La Addati ha pubblicato uno sfogo molto lungo e in tanti hanno apprezzato le sue parole.