Uomini e Donne, Nilufar Addati: “Mi sono data della cretina”

Come ormai tutti gli appassionati di Uomini e Donne sapranno, Nilufar Addati è risultata positiva al Coronavirus dopo essere stata in Sardegna. Purtroppo, non solo lei ma l’isola è diventata un vero e proprio focolaio, soprattutto il locale Billionaire di Flavio Briatore, frequentato da molti personaggi dello spettacolo.

NILUFAR ADDATI PARLA DEL COVID – In questi giorni di totale isolamento, l’influencer sta parlando spesso con i follower e risponde alle domande, specialmente quelle sul coronavirus. Una ragazza ha chiesto alla modella italo-persiana la prima reazione avuta dopo aver saputo il risultato del tampone. Nilufar ha risposto con la solita schiettezza che abbiamo conosciuto all’interno del dating show.

“Beh onestamente mi sono guardata e mi sono detta ‘Brava cretina… Brava cretina’” ha svelato la Addati ai suoi follower. Successivamente, un altro follower ha chiesto all’influencer come sta gestendo la situazione con la sua famiglia. Anche in questo caso, Nilufar ha dato una risposta molto decisa svelando di non vederli mai.

“Praticamente non li vedo… Non metto piede fuori dalla mia camera… Ho anche il bagno in camera… Quindi non esco neppure per quello!” ha ammesso l’ex tronista di Uomini e Donne.

NILUFAR E IL FESTIVAL DI VENEZIA – Nilufar Addati era stata invitata alla 77esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia ma chiaramente non ha potuto partecipare a causa del Covid-19. La modella ha svelato di aver scelto due abiti stupendi per l’evento e per questo ha detto di essere molto triste. Le condizioni di salute non hanno permesso all’influencer di camminare sul red carpet ma in futuro ci saranno sicuramente altri eventi.