L’ex tronista e precedentemente corteggiatrice, Nilufar Addati, è risultata positiva al Coronovirus da pochi giorni. Lei stessa ha voluto prendersi dei giorni di pausa nei quali ha tranquillizzato la sua famiglia e se stessa per la nuova situazione che la sta vedendo protagonista.

UOMINI E DONNE: NILUFAR ADDATI POSITIVA AL COVID-19 – A raccontarlo è stata lei stessa ai suoi fan sul suo profilo di Instagram. La ragazza ha svelato di essere tornata in Italia e di aver fatto successivamente il test sierologico risultato negativo e subito dopo il tampone risultato purtroppo positivo.

Ha anche dichiarato di aver trascorso la vacanza estiva in Sardegna senza però avere la consapevolezza di aver passato del tempo con persone positive. Una volta arrivata in Italia non ha visto i suoi genitori e si è messa in isolamento fiduciario. Una volta appurata la notizia della positività, attualmente, è barricata in casa in quarantena.

NILUFAR ADDATI POSITIVA AL COVID-19: I SINTOMI – Inizialmente aveva dichiarato di essere asintomatica, vale a dire di non riportare alcun sintomo riconducente al virus. Dopo qualche giorno però sono comparsi: ha avuto la febbre, mal di testa e ha perso il senso del gusto e dell’olfatto. Ricordiamo che anche Daniele Schiavon, altro corteggiatrice di Giulia di Uomini e Donne, è risultato positivo al Covid.

La famiglia della Addati ha fatto il test che però, fortunatamente, p risultato negativo. Dunque attualmente la ragazza è in isolamento in quarantena lontana dalla sua famiglia ed è in contatto con l’Asl di appartenenza che la tiene sotto controllo. Dovrà rifare il test almeno due volte e solo quando uscirà negativo potrà uscire di nuovo.

LE CRITICHE A NILUFAR ADDATI – Non sono mancate le critiche mosse alla ragazza. Su Twitter, infatti, ci sono stati diversi commenti fatti da utenti che hanno accusato la Addati di essere stata troppo leggera durante la vacanza ed è per questo, infatti, che avrebbe contratto il virus non, come ha riportato lei, perché non sapeva che le persone con le quali stava fossero positive. Altri invece hanno dichiarato che non ha avuto senso sparire dai social proprio adesso per fare la vittima, bastava stare più attenti ed essere preventivi. Di seguito, la foto del tweet in cui è stata criticata Nilufar Addati.