Uomini e Donne, Nilufar Addati pronta a condurre un programma tv

Nilufar Addati è stata una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne, dating show di Maria De Filippi. La ragazza partecipò dapprima come corteggiatrice e successivamente come tronista. Tuttavia, adesso è pronta al salto di qualità.

IL PERCORSO A UOMINI E DONNE – Nilufar Addati partecipò come corteggiatrice di Mattia Marciano. Grazie al suo temperamento, la De Filippi le offrì il trono e da lì iniziò la sua carriera nel mondo dei social. In quell’occasione scelse Giordano Mazzocchi, con il quale ebbe una bella storia d’amore coronata da alti e bassi.

La storia con Giordano, tuttavia, è finita da un pezzo ma i due sono rimasti molto amici, tanto da alimentare spesso alcune voci di ritorni di fiamma. Ad oggi Nilufar è molto seguita sui social, una vera icona per i propri follower e proprio in queste ore ha fatto un annuncio incredibile.

NILUFAR PRESENTA UN PROGRAMMA TV – L’influencer, come Giulia De Lellis, è pronta a guidare un programma tv. L’arte in cucina è il nome dello show che la ragazza presenterà e che andrà in onda da lunedì 19 Aprile sui canali 132 e 412 di Sky. “Conosceremo chef e artisti di talento” spiega l’ex tronista.

I follower hanno gradito la notizia e hanno riempito l’influencer di complimenti. Insomma, i fan di Nilufar non vedono l’ora di vedere come la ragazza se la caverà con questo nuovo progetto, guarderete il programma? Per lo spot dello show, cliccate qui.