Uomini e Donne: Nilufar Addati pubblica una foto, i fan si complimentano

Nilufar Addati è nota al pubblico per aver partecipato per ben due volte a Uomini e Donne. La prima volta era una corteggiatrice e aveva scelto di corteggiare Mattia Marciano. In quell’occasione tra i due non ci fu molto feeling e infatti andò via dalla trasmissione dopo poco.

La seconda volta, invece, fu invitata da Maria De Filippi per partecipare come tronista. In questa seconda occasione conobbe Giordano Mazzocchi. Con quest’ultimo nacque una relazione che è durata abbastanza poco, in quanto c’erano state delle incompatibilità caratteriali. Sicuramente, però, il pubblico ha sempre notato la bellezza di Nilufar.

LA FOTO PUBBLICATA DI NILUFAR ADDATI: IL WEB E’ ENTUSIASTA – Alcuni sostengono che Nilufar Addati abbia fatto ricorso alla chirurgia, altri invece, la reputano bella al naturale. Lei ha sempre detto di non aver rifatto nulla, ma di aver sperimentato nuovi make-up di tendenza. L’unica cosa che ha ritoccato è il seno, perché non si sentiva bene con se stessa.

Ha pubblicato qualche giorno fa una foto nella quale si mostra con un nuovo look: capelli schiariti con una tonalità miele che le risaltano molto gli occhi e le labbra carnose. Ha poi optato per una frangetta che le contorna il viso.

Il web, sorpreso, si è complimentato con lei facendole molti complimenti. Insomma la foto ha riscontrato da subito gran successo. Si è mostrata sorridente, con i capelli lunghi e un maglioncino bianco. Lo scatto è stato fatto dentro casa. Per vedere la foto clicca qui.