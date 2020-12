Uomini e Donne, Nilufar Addati: “Questo è il mio desiderio più grande”

Nilufar Addati è una delle protagoniste più seguite conosciuta a Uomini e Donne, dating show condotto da Maria De Filippi. La ragazza, subito dopo il programma, ha acquisito una grande popolarità, soprattutto sui social, dove adesso lavora come modella e sponsorizza prodotti. Proprio su Instagram, la ragazza ha rivelato uno dei suoi desideri più grandi.

IL PERCORSO DI NILUFAR ADDATI IN TV – La prima apparizione di Nilufar Addati è stata in occasione del percorso da tronista del napoletano Mattia Marciano. La ragazza italo-persiana si contraddistinse per la sua dialettica e il carattere molto deciso e diretto, tuttavia, non fu la scelta di Marciano, il quale preferì Vittoria Deganello. Successivamente, Maria De Filippi offrì a Nilufar la possibilità di intraprendere il percorso da tronista.

L’avventura di Nilufar come tronista è stata particolare, contesa da due ragazzi diversi come Nicolò Ferrari e Giordano Mazzocchi. La ragazza preferì il più turbolento, il deejay Giordano con il quale ebbe molti alti e bassi. Nonostante questi, però, la coppia durò per diverso tempo e solo dopo la partecipazione a Temptation Island, i due decisero di lasciarsi, ma sempre rimanendo in buoni rapporti.

Non a caso, infatti, dopo la rottura tra Nilufar e Giordano si susseguirono diverse voci su un ipotetico ritorno di fiamma, sempre smentito dai protagonisti, i quali hanno spesso ribadito di essere in buoni rapporti. In queste ultime ore, Nilufar Addati, reduce anche dal contagio da Coronavirus, ha fatto delle dichiarazioni molto interessanti ai follower.

IL DESIDERIO DI NILUFAR – Un utente, tramite il box delle domande, ha chiesto a Nilufar quale fosse un grande desiderio, l’unico da poter realizzare. La ragazza ha risposto “felicità infinita”, aggiungendo però che la felicità infinita comprende anche il mangiare senza ingrassare. Un desiderio comune, soprattutto tra le ragazze, quello di avere un metabolismo veloce. Che ne pensate? Condividete lo stesso desiderio?