Uomini e Donne: Nilufar Addati smentisce la frequentazione con Petagna

E’ da qualche giorno che non si fa altro che parlare di una frequentazione di Nilufar con Andrea Petagna, nuovo acquisto calcistico del Napoli. L’ex corteggiatrice e poi tronista di Uomini e Donne ha tenuto a ribadire la sua versione dei fatti.

NILUFAR E ANDREA PETAGNA: NESSUNA CONOSCENZA – Pare che tra i due ci sia solo una bella amicizia. Eppure erano sembrati così vicini al Billionarie di Flavio Briatore in Sardegna. I due avevano trascorso insieme ad altri amici la nottata chiacchierando e cenando insieme.

Ma la smentita certa arriva direttamente dall’influencer 22enne che sul suo profilo di Instagram ha tenuto a ribadire la sua posizione, queste sono state infatti le sue parole:

“Da queste parti non c’è trippa per gatti e, oltretutto, vorrei essere libera di vivere la mia vita sociale in modo normale, come una ragazza di 20 anni, 22, tendo a presentarmi più giovane pardon. Considerando poi che è anche più inattiva degli standard, insomma… Lasciatemi in pace, grazie”.

NILUFAR E GIORDANO: NESSUN RITORNO DI FIAMMA – E nonostante sia molto vicina ancora al suo ex Giordano Mazzocchi, tra i due non c’è più nulla. Frequentano la stessa agenzia e durante la quarantena hanno trascorso dei giorni nello stesso appartamento ma non c’è nulla di più.

GIORDANO MAZZOCCHI: NUOVA FIAMMA? – E se per quanto riguarda Nilufar siamo certi che non c’è nessun nuovo amore nella sua vita, abbiamo qualche dubbio su Giordano che sembrerebbe avere da mesi una storia con Viktorija Mihajlovic, figlia dell’allenatore del Bologna Sinisa. Per ora però tutto tace.