Uomini e Donne: Nilufar Addati soffre di nuovo d’ansia, tornerà da uno specialista

L’ex tronista di Uomini e Donne, Nilufar Addati continua a far compagnia i propri fan sui social, nonostante la difficile fase che sta attraversando, chiusa in casa e in quarantena.

NILUFAR ADDATI: GLI ATTACCHI D’ANSIA – La ragazza ha ammesso di soffrire di attacchi d’ansia che le creano problemi di pesantezza di stomaco, tachicardia e difficoltà a dormire.

Ha ammesso che forse, a incrementare il disturbo, è stata sicuramente la quarantena forzata, la positività al Covid-19 e le tante critiche ricevute.

Sì, perché pare che le voci sul conto di Nilufar non si siano ancora fermate. Prima l’hanno accusata di aver finto la malattia, adesso invece la stanno attaccando dicendole che è stata troppo poco preventiva in vacanza.

La Addati ha dichiarato, commossa e piangendo, che ritornerà, non appena sarà possibile, da uno specialista per andare di nuovo in terapia. Ha infine mandato un abbraccio virtuale a tutti quelli che soffrono come lei, ricordando che non c’è niente di male nel farsi curare.