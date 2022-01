Uomini e Donne, Noemi Baratto criticata sui social: “Impara l’italiano”. La ragazza risponde duramente

Noemi Baratto l’abbiamo conosciuta a Uomini e Donne quando decise di corteggiare l’ex tronista Matteo Fioravanti. Quest’ultimo alla fine la portò fino alla scelta deciso di voler intraprendere una frequentazione con lei. Ad oggi, i due non stanno più insieme e la ragazza è finita al centro dell’attenzione per un duro attacco.

Lotta contro il Covid

In questi giorni, Noemi ha affrontato la positività al Covid-19 così come il suo ex fidanzato Matteo. Sono stati giorni sicuramente difficili ma pare che la ragazza ne stia uscendo. Infatti, l’ex corteggiatrice ha pubblicato sui social la foto del test antigenico fatto a casa, con risultato negativo. Tuttavia, dovrà sottoporsi ancora al tampone molecolare per avere una risposta chiara e definitiva.

Commenti razzisti

Qualche ora fa, la giovane ex corteggiatrice ha dedicato un po’ di tempo ai follower rispondendo ad alcune domande. Tuttavia, la serenità di Noemi è stata messa fortemente a dura prova da un commento molto crudele nei suoi confronti. Nello specifico, una follower l’ha fortemente criticata per la sua cadenza napoletana, invitandola successivamente ad imparare l’italiano.

La Baratto, a quel punto, ha deciso di condividere nelle sue stories questo commento per far luce sulla questione e mandare un messaggio molto importante. “Ma tu riesci ad imparare l’italiano? Invece che parlare sempre quel dialetto di m***a che ti porti dietro” scrive questa ragazza a Noemi. Molto dura la replica dell’ex corteggiatrice: “Quanto mi fa tristezza questa gente che non fa altro che dire caz***e perché non ha di meglio da fare”.

“Non voglio oscurare neanche il nome visto che non trovo e non ho mai trovato il senso di tutto ciò. Amor mio la cadenza napoletana si sentirà sempre e sinceramente non mi dispiace per niente. Tu invece riesci a fare qualcosa di interessante nella vita? Per curiosità” ha concluso la ragazza.