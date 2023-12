Uomini e Donne: Noemi Ceccacci e Gennaro D’Angelo sono diventati genitori

Sono giorni di pura gioia per Noemi Ceccacci e Gennaro D’Angelo, ex protagonisti di Uomini e Donne, che sono diventati genitori. Ad annunciarlo è stata proprio l’amata coppia del dating-show di Maria De Filippi, condividendo la loro felicità con i tanti follower.

L’ANNUNCIO SUI SOCIAL – Noemi e Gennaro sono noti al pubblico di Mediaset per aver preso parte a UeD nei panni dei corteggiatori. La Ceccacci, infatti, è stata una delle corteggiatrici di Marco Fantini, mentre Gennaro aveva cercato di conquistare Valentina Dallari. Sebbene le loro storie d’amore non hanno avuto il lieto fine tanto sperato, hanno comunque trovato l’amore.

I due stanno insieme da sette anni e nonostante i vari tira e molla, i due ex volti di Uomini e Donne sono più innamorati che mai. Lo scorso giugno l’amata coppia ha annunciato sui social l’arrivo della loro prima cicogna, cicogna arrivata nelle scorse ore. A raccontare il tutto sono stati proprio i neo genitori attraverso le loro IG Stories.

Dopo che le acque si sono rotte, Noemi è subito corsa in ospedale. In quel momento la donna ha voluto confidarsi con i fan attraverso le sue storie di Instagram, non nascondendo la paura che stava provando, ma anche l’euforia per la nascita della bambina.

A distanza di poche ore è stato il turno di Gennaro, avvistando il popolo dei social che qualcosa si stava smuovendo. Alla fine, dopo poco dall’annuncio dell’ex corteggiatore, è venuta al mondo Beatrice. I due neo genitori hanno presto condiviso i primi scatti fatti con la loro primogenita.