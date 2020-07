Uomini e Donne: non passano inosservate le IG Stories dei due ex protagonisti

Non sono affatto passate inosservate le IG Stories condivise da due ex protagonisti di Uomini e Donne. Si tratta di Giovanni Abate e Davide Basolo, due personaggi dell’ultima edizione del programma e che hanno fatto molto discutere sia dentro che fuori lo studio.

GIOVANNA E SAMMY – Nelle ultime settimane i social non hanno fatto altro che parlare di una delle ultime coppie uscite da UeD. La scelta dell’ex tronista aveva fatto discutere molto visto il rapporto turbolento dell’ex corteggiatore Sammy Hassan. Più volte, infatti, i due erano finiti a discutere animatamente. Nonostante questo, però, la ragazza ha voluto dare una possibilità al ragazzo.

Sembrava che fra i due andasse tutto a gonfie vele, fino a quando non sono emersi degli indizi che hanno portato a pensare che tra i due fosse finito. Dopo tanto chiacchierare, è arrivata la conferma: la coppia è scoppiata. Non sono ancora resi noti i motivi che hanno portato alla rottura tra i due. Ora a far parlare sono stati i gesti social di Giovanna e di Davide Basolo, l’altro corteggiatore della ragazza.

LE IG STORIES CHE STANNO FACENDO DISCUTERE – Dopo la breve pausa dovuta allo scoppio dell’emergenza del Coronavirus, UeD ha tentato di riprendere con un nuovo format che però non è piaciuto molto al pubblico. Durante questo breve periodo, Giovanna ha fatto la conoscenza dell’Alchimista che l’ha presa così tanto da divenire uno dei suoi corteggiatori una volta tornati in studio. Una volta tolta la maschera, il pubblico ha scoperto la vera identità dell’Alchimista. In molti credevano che la Abate avrebbe scelto Davide, venendo poi delusi dalla realtà.

Nonostante siano passati dei mesi dalla fine di Uomini e Donne, loro due sono tornati a far parlare di loro. A dar inizio a tutto è stato l’ex corteggiatore, condividendo in una storia un ricordo dove mostra un libro dal titolo Le coordinate della felicità. Nulla di strano se non fosse che anche Giovanna ha condiviso una IG Story in cui mostra lo stesso libro. La domanda sorge spontanea: è una semplice coincidenza o Davide vuole mandare un qualche messaggio all’ex tronista?