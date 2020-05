Uomini e Donne, novità per Giulia De Lellis: “Devo darvi una notizia”

Giulia De Lellis è sicuramente una delle influencer più amate in Italia, forse seconda solo a Chiara Ferragni. La vita della ragazza romana è cambiata radicalmente da quando scese le scale di Uomini e Donne per corteggiare Andrea Damante. Non solo la De Lellis trovò un fidanzato, iniziò anche la sua carriera sui social network.

LA STORIA CON DAMANTE – La sua relazione con Andrea Damante ha avuto alti e bassi che comunque hanno fruttato all’influencer una cospicua somma di denaro grazie al suo primo libro, Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza!, rimasto primo in classifica per mesi. Prima con Irama poi con Andrea Iannone, Giulia De Lellis ha provato a dimenticare il deejay veronese, senza mai riuscirci completamente.

I due, ora, sono tornati a Milano per lavoro abbandonando così Pomezia che li ha resi protagonisti durante la quarantena. Sembrerebbe proprio che le cose tra i due vadano bene e che il peggio sia definitivamente passato. In queste ore, la coppia ha anche condiviso diverse simpatiche Instagram Stories.

NEWS IN ARRIVO PER LA DE LELLIS – Da pochi giorni, sta girando una voce su un’ipotetica partecipazione al Grande Fratello Vip in veste di opinionista, tutto ancora da confermare o smentire. L’influencer continua a cavalcare l’onda del successo e ha comunicato ai fan una novità.

L’ex corteggiatrice romana ha sempre avuto un debole per i profumi e, per questo motivo, è stata scelta come membro della giuria per scegliere la “miglior comunicazione del 2020”. In cosa consiste il lavoro? In questi giorni, la ragazza dovrà studiare e testare attentamente i profumi che le hanno consegnato e scegliere il vincitore o vincitrice. “Sono strafelice” ha dichiarato Giulia De Lellis ai suoi follower su Instagram.