Uomini e Donne, nozze imminenti per un’amata coppia: Sonny e Sara presto sposi e genitori?

Dopo un turbolente periodo, un’amata coppia di Uomini e Donne è pronta a fare il grande passo. Stando a quanto emerso recentemente sui social, Sonny Di Meo e Sara Shaimi convoleranno a nozze. Sempre secondo quanto riportato dagli esperti del gossip, i due, forse, diventeranno anche genitori.

NOZZE IMMINENTI – Dopo un periodo di rottura che sembrava aver messo un punto alla loro love-story, Sonny e Sara hanno deciso di darsi un’altra possibilità. I due, infatti, sono tornati nuovamente insieme, più innamorati che mai. Stando a quanto annunciato da Amedeo Venza, i due ex volti di UeD sarebbero pronti a convolare a nozze.

Attraverso le sue IG Stories, Venza ha recentemente annunciato il matrimonio tra l’amata coppia di Uomini e Donne. Inoltre, l’esperto di gossip ha deciso anche di rivelare la data delle nozze: il 5 marzo. I due, quindi, a breve diranno l’atteso “Si, lo voglio”. Un annuncio, quello di Amedeo, che lascia senza parole i fan di Sonny e Sara.

Le novità sulla coppia, però, non finirebbero qui. A svelare un gossip su loro due, infatti, è stata Deianira Marzano. L’influencer, attraverso le sue storie di Instagram, ha rivelato che: “Ci sarà anche una dolce sorpresa”.

Davanti a questo annuncio, in molti hanno subito ipotizzato che la sorpresa riguardi una possibile cicogna in arrivo. Che Sonny e Sara si stiano preparando anche a diventare genitori per la prima volta? Non resta altro che attendere nuovi aggiornamenti sulla coppia.