Uomini e Donne, nozze in vista per Eleonora Rocchini: la proposta di Nunzio Moccia

Eleonora Rocchini, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha ricevuto una proposta di matrimonio da parte del fidanzato Nunzio Moccia, con cui è insieme da anni. Dopo una breve separazione nel 2023, la coppia si è ritrovata più unita che mai, e oggi è pronta a fare il grande passo.

NOZZE IN VISTA – La proposta, avvenuta tre mesi fa durante una romantica vacanza, è stata finalmente svelata dalla stessa Eleonora tramite un post su Instagram, dove ha condiviso il video del momento speciale e le parole che le ha dedicato il suo futuro marito.

“Tante volte ho immaginato come sarebbe stato questo momento. E tutte le volte in cui l’ho fatto c’eri sempre e solo te. Per me sei sempre stata l’unica…”, ha scritto Nunzio nella sua lettera, esprimendo tutto il suo amore per Eleonora. La coppia ha scelto di mantenere la proposta segreta per un po’, per godersi l’intimità del momento lontano dalle pressioni esterne.

Eleonora ha spiegato di aver voluto prima condividere la notizia con amici e familiari, per poi, con calma, aprirsi al pubblico. “Ho sentito e sento tutto l’amore di quel momento ogni giorno”, ha scritto nel post.

Nunzio e Eleonora si sono conosciuti dopo la fine della relazione di lei con l’ex tronista Oscar Branzani. Nonostante i gossip e le polemiche del passato, oggi sono pronti a compiere il passo successivo della loro vita insieme. La proposta è stata un momento di grande emozione, e le parole di Nunzio, che l’ha definita “impenetrabile e imbattibile” nonostante le difficoltà, sono una testimonianza del forte legame che li unisce.

In un periodo in cui Eleonora era tornata sotto i riflettori per una polemica riguardante una richiesta economica ai suoi follower, la notizia del suo matrimonio con Nunzio è sicuramente un cambiamento di tono. La proposta di matrimonio segna un capitolo nuovo della sua vita, e i fan sono ansiosi di seguire i preparativi per il grande giorno.

Con questo annuncio, Eleonora Rocchini si prepara a vivere uno dei momenti più belli della sua vita, con l’uomo che ha scelto di sposare e che le ha dedicato parole dolcissime: “Ti voglio sposare dal primo giorno in cui ti ho vista, sono innamorato di tutti i tuoi difetti ancor prima dei mille pregi che hai”. La storia di Eleonora e Nunzio continua, con l’imminente matrimonio che segnerà l’inizio di un nuovo capitolo.