Uomini e Donne, nozze segrete tra Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi?

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono una delle coppie più amate uscite da Uomini e Donne. I due, dopo la scelta, non si sono più lasciati e pare che stiano nascondendo un segreto importante sulla loro vita privata!

IL RAPPORTO TRA LORENZO E CLAUDIA – Tra di loro c’è un rapporto molto sano, basato sul rispetto, la fiducia e soprattutto sul grande amore. I due, dopo la scelta, sono andati quasi subito a convivere insieme e lavorano tra serate ed eventi da influencer. Lorenzo, non ammesso nella casa del Grande Fratello Vip, è stato preso da Maria De Filippi come opinionista del Trono Classico; una mossa accolta positivamente dai fan.

MATRIMONIO SEGRETO? – Tuttavia, la coppia sta nascondendo qualcosa ai follower. Qualcuno crede che Lorenzo e Claudia abbiano deciso di fare il fatidico passo verso l’altare. Lorenzo ha pubblicato una foto con un anello e al centro il viso della sua bella fidanzata. Cosa vorrà dirci? I più maliziosi credono che i due si siano sposati in segreto o comunque lo faranno a breve. Tuttavia, i due non hanno smentito e confermato nulla per ora e sappiamo quanto per loro sia importante una notizia del genere.

Per vedere la foto cliccate qui.