Uomini e Donne, nuova edizione: tre ex corteggiatori pronti a salire sul trono?

Sebbene Uomini e Donne non sia ancora giunta al termine, sul web si sta già parlando dei possibili nuovi protagonisti della prossima stagione.

I fan del programma stanno già iniziando ad ipotizzare i nuovi volti della prossima stafione. In lizza per diventare tronisti ci sarebbero tre ex non scelte: Federica Aversano, Andrea Della Cioppa e Lilli Pugliese.

IN LIZZA PER IL TRONO – Tra i concorrenti più amati di quest’ultima edizione di UeD c’è certamente Federica, la non scelta di Matteo Ranieri. Attualmente single, la Aversano è tra le papabili troniste della prossima stagione. Oltre ad essere amata dal pubblico, trentenne è molto apprezzata anche da Maria De Filippi e dagli autori.

Tra le non scelte in lizza c’è anche Andrea Della Cioppa, ex corteggiatore di Veronica Rimondi. Anche lui attualmente single, nel programma è stato apprezzato per la sua trasparenza e sincerità.

Infine c’è Lilli Pugliese, ex corteggiatrice di Luca Salatino. Anche lei tra i nomi in lizza per tornare nel dating-show sotto nuove vesti, potrebbe però essere frenata a causa della sua timidezza. Si tratta però, come anche per Federica e Andrea, di semplici supposizioni. Si dovrà infatti attendere alcuni mesi prima di scoprire i nuovi volti di UeD.